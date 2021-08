Πρώτος στις κατατακτήριες δοκιμές και poleman του αυριανού (29/8) Γκραν Πρι της Formula 1 στο Σπα του Βελγίου ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, ενώ ακολούθησε ο εκπληκτικός Τζακ Ράσελ της Williams με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον να τερματίζει τρίτος.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την πρώτη γραμμή στο γκραν πρι του Βελγίου. Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινά, χρονομετρημένα δοκιμαστικά στην πίστα του Σπα, που είχαν… μαραθώνια διάρκεια, αφού υπήρξε διακοπή 40 λεπτών τόσο λόγω της έντονης βροχής, όσο και του ατυχήματος του Λάντο Νόρις, ο οποίος είδε την McLaren του να διαλύεται στην προστατευτική μπάρα, αλλά ο ίδιος βγήκε σώος και αβλαβής.

Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Τζορτζ Ράσελ της Wiilliams και στην τρίτη θέση ο Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) που προηγείται στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1.

