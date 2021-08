Ο Λάντος Νόρις είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στην πίστα του Σπα, διαλύοντας το μονοθέσιο της Μακλάρεν, αλλά ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί ο ίδιος.

Η καταρρακτώδης βροχή που πέφτει στο Σπα του Βελγίου, παραλίγο να γίνει αιτία τραγωδίας στις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1. Ο Λάντο Νόρις της Μακλάρεν τα πήγαινμε περίφημα μέχρι που σε μία στροφή πάτησε εκτός πίστας και έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, το οποίο στροβιλίστηκε αρκετές φορές, ενώ προσέκρουσε δύο φορές στις προστατευτικές μπάρες και έγινε «σμπαράλια», με τον Άγγλο πιλότο ωστόσο να στέκεται τυχερός μην έχοντας ούτε… γρατζουνιά.

glad @LandoNorris is ok – conditions seemed unsafe to start Q3 to begin with. #BelgianGP pic.twitter.com/1DNWN6CfGJ