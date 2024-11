Formula 1: «Ο Κολαπίντο προσέκρουσε με 50G στον τοίχο» λένε στην Williams – Άγνωστο εάν θα αγωνιστεί στο Λας Βέγκας

Ο πιλότος της Williams Racing στη Formula 1, Φράνκο Κολαπίντο, είχε ένα σοβαρό ατύχημα στις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix του Λας Βέγκας και βρίσκεται υπό διαρκή ιατρική παρακολούθηση.

Λίγο πριν το τέλος του Q2 στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix τς Formula 1 στο Λας Βέγκας, ο Φράνκο Κολαπίντο είχε ατύχημα με την Williams Racing του.

Με δευτερόλεπτα να απομένουν στην διαδικασία του Q2 και σε προσπάθεια να περάσει στο Q3, ο Αργεντινός χτύπησε στον τοίχο και έθεσε σε κίνδυνο την συμμετοχή του στον αγώνα της Κυριακής (24.11.2024).

Ο Φράνκο Κολαπίντο προσπάθησε να ισιώσει νωρίτερα το τιμόνι για να εξασφαλίσει λίγα παραπάνω πολύτιμα χιλιόμετρα ανά ώρα τελικής στην επόμενη ευθεία αλλά ακούμπησε στο εσωτερικό της στροφής, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο του Αργεντινού να πέσει με πολλά χιλιόμετρα στον απέναντι τοίχο.

Ο 21χρονος Κολαπίντο βγήκε μόνος του από την FW46, όμως η πρόσκρουση ήταν τόσο έντονη που – σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας – προσέκρουσε με 50G στον τοίχο!

Ακολούθως, βρέθηκε πήγε στο ιατρείο της πίστας για εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα προκειμένου να φανεί, εάν μπορεί να αγωνιστεί στο Grand Prix του Λας Βέγκας.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Williams Racing, Τζέιμς Βάουλς “τα μονοθέσια ξαναφτιάχνονται, η ανθρώπινη υγεία όχι”.

