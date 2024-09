Formula 1: Ο Λάντο Νόρις πήρε την pole position στη Σιγκαπούρη, καταστροφή για Ferrari

Ο Λάντο Νόρις ήταν εντυπωσιακός στις κατατακτήριες δοκιμές της Σιγκαπούρης και πήρε την pole position για τον 18ο φετινό αγώνα της Formula 1. Δεύτερος ο αναγεννημένος Φερστάπεν, καταστροφή για τη Ferrari.

Μετά τις ελεύθερες δοκιμες, ο Λάντο Νόρις κυριάρχησε με τη McLaren MCL38 και στις κατατακτήριες της Σιγκαπούρης, παίρνοντας άνετα την pole position στον 18ο αγώνα της Formula 1.

O Βρετανός πιλότος ήταν άπιαστος στην πίστα της Marina Bay, πανηγυρίζοντας την πέμπτη φετινή του pole position και τρίτη στα τέσσερα τελευταία Grand Prix!

LANDO NORRIS TAKES POLE IN SINGAPORE 🤩



A dazzling lap from the McLaren driver ✨ Max Verstappen joins Norris on the front row, Lewis Hamilton will start Sunday’s race from third 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OmjvyYWgei