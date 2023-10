Ο Μαξ Φερστάπεν δεν σταματάει να κάνει… πλάκα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull πήρε τη νίκη και στο Μεξικό, κάνοντας έναν υγιεινό… περίπατο. Χάμιλτον και Λεκλέρ συμπλήρωσαν το βάθρο.

Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την 16η νίκη του στους 19 φετινούς αγώνες της Formula 1, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος οδηγός με 16 νίκες μέσα σε μία σεζόν.

Συνολικά με τη σημερινή ο πιλότος της Red Bull έφτασε τις 51 νίκες στην καριέρα του ισοφαρίζοντας στην τέταρτη θέση της λίστας με τους πολυνίκες οδηγούς τον Γάλλο τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Αλέν Προστ, ενώ είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει και τον Γερμανό Σεμπάστιαν Φέτελ, που έχει στο ενεργητικό του 53 νίκες.

Ο Ολλανδός πιλότος ξεκίνησε τρίτος, δεν επηρεάστηκε ούτε από την κόκκινη σημαία στη μέση του αγώνα και έφτασε δίχως να αγχωθεί στη νίκη.

MAX VERSTAPPEN WINS IN MEXICO!!! 🏁🏆🥳



Lewis Hamilton crosses the line in second with Charles Leclerc taking the final podium spot 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/PkAUM3EYqk