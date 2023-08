Ο Μαξ Φερστάπεν επέστρεψε από τη διακοπή της Formula 1… χωρίς φρένα και κατάφερε να ξεχωρίσει στις κατατακτήριες δοκιμές στο Γκραν Πρι της Ολλανδίας, κερδίζοντας την pole position για τη Red Bull.

Με χρόνο 1:10.567, ο Φερστάπεν άφησε πίσω του μισό δευτερόλεπτο τον Λάντο Νόρις με την Mclaren και θα ξεκινήσει πρώτος τον αγώνα της Formula 1 μπροστά στους συμπατριώτες του.

Από τη δεύτερη θέση θα ξεκινήσει ο Νόρις, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes και τέταρτος ο Αλεξάντερ Άλμπον με τη Williams. Την πρώτη πεντάδα “έκλεισε” ο Φερνάντο Αλόνσο με την Ashton Martin.

