Formula 1: Ο Μαξ Φερστάπεν νικητής στο σπριντ στην Αυστρία μπροστά από τις McLaren

Οι McLaren έδωσαν μεγάλη “μάχη” στο τρίτο φετινό σπριντ της Formula 1, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη από τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull RB20 του, στην Αυστρία.

Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, επικράτησε στον αγώνα σπριντ του Αυστριακού Grand Prix της Formula 1, που διεξήχθη το Σάββατο (29.06.2024) στο Red Bull Ring.

Ο Ολλανδός πιλότος άφησε πίσω του τις δύο McLaren του Αυστραλού, οσκαρ Πιάστρι και του Βρετανού, Λάντο Νόρις, στο τέλος των 23 γύρων του αγώνα και έτσι έχει επικρατήσει και στα τρία σπριντ που έγιναν αυτήν την σεζόν.

Ακολούθησαν οι Ράσελ, Σάινθ, Χάμιλτον, Λεκλέρ, Πέρεζ, Μάγκνουσεν και Στρολ. Στο πρόγραμμα του 3ημέρου ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix της Κυριακής, που θα αρχίσουν στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

