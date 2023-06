Ο Μαξ Φερστάπεν τα πήγε περίφημα στη βροχερή πίστα στη Βαρκελώνη και πήρε την πρώτη pole position της καριέρας του στην Καταλονία. Δεύτερος ο Σάινθ και τρίτος ο Νόρις.

Την κατάκτηση της pole position στη Βαρκελόνη πανηγύρισε σήμερα ο Μαξ Φερστάπεν. Ο δις Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά που έλαβαν χώρα στους δρόμους της ισπανικής πόλης και θα βρεθεί αύριο (4/06) στην πρώτη θέση της εκκίνησης.

Πλάι του στην πρώτη σειρά θα βρίσκεται ο Κάρλος Σάινθ με Ferrari, ενώ στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις με MacLaren.

QUALIFYING CLASSIFICATION



