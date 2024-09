Formula 1: Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε το grand prix στο Αζερμπαϊτζάν, 2η θέση ο Σαρλ Λεκλέρκ

Ο Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισε στην 1η θέση στο grand prix της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν, με τον πιλότο της McLaren να παίρνει μια ανέλπιστη νίκη. Στη 2η θέση ο Σαρλ Λεκλέρκ, τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes.

Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, κατέκτησε τη δεύτερη νίκη σε grand prix στην Formula 1, με τον Αυστραλό να δίνει τη νίκη στην McLaren, αφήνοντας πίσω του τα μονοθέσια της Ferrari και Mercedes στο Αζερμπαϊτζάν.

Στον 17ο αγώνα της σεζόν ο πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε στην 5η θέση, με τον Λάντο Νόρις να είναι 4ος.

