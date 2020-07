Ο Σέρχιο Πέρες της Racing Point βρέθηκε θετικός στο δεύτερο τεστ που υποβλήθηκε από τη FIA, λίγο πριν το Grand Prix της Formula 1 στο Σίλβερστοουν.

Ο Μεξικανός πιλότος της Racing Point, Σέρχιο Πέρες, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και αποκλείστηκε από το βρετανικό Grand Prix της Formula 1, που είναι προγραμματισμένο για το προσεχές Σαββατοκύριακο, στην πίστα του Σίλβερστοουν.

«Ο Σέρχιο είναι καλά σωματικά και έχει καλή διάθεση, αλλά θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας. Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για την ομάδα και το άθλημα», ανακοίνωσε η βρετανική ομάδα.

Ο Μεξικανός είναι ο πρώτος πιλότος της F1 που διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19 από την αρχή της σεζόν, στις 5 Ιουλίου στην Αυστρία. Ο Πέρεθ τέθηκε σε καραντίνα, όπως και οι άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος. Το ίδιο ισχύει και για κάποιους μηχανικούς της εταιρίας που ήρθαν σε επαφή μαζί του.

H Racing Point ανακοίνωσε ήδη ότι θα τρέξει κανονικά στο Σίλβερστον με δύο οδηγούς, ενώ τόνισε ότι θα ανακοινώσει σύντομα τα επόμενα βήματά της. Κατά πάσα πιθανότητα, η ομάδα με τα ροζ μονοθέσια θα χρησιμοποιήσει κάποιον αναπληρωματικό πιλότο.

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend’s British Grand Prix after testing positive for COVID-19



He is self-isolating and we wish him a speedy recovery



Racing Point’s driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D