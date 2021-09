Σε μία κίνηση με πολύ στρατηγική, η Mercedes αποφάσισε να αλλάξει κινητήρα στο μονοθέσιο του Βάλτερι Μπότας και να τον στείλει στην “ουρά” του Γκραν Πρι του Σότσι, για να δώσει “μάχη” με τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός πιλότος προπορεύεται στη βαθμολογία των οδηγών της Formula 1, έχοντας πίσω του τον ομόσταβλο του Φινλανδού και 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον. H Red Bull του θα αλλάξει όμως κινητήρα και ως εκ τούτου θα ξεκινήσει από τις τελευταίες θέσεις στη Ρωσία.

Η Mercedes αποφάσισε έτσι να κάνει το ίδιο για τον Μπότας και να τον στείλει να “παλέψει” με τον Φερστάπεν, με στόχο να τον δυσκολέψει όσο περισσότερο γίνεται και ιδανικά να δώσει την ευκαιρία στον Χάμιλτον να τον προσπεράσει στη βαθμολογία (η διαφορά τους είναι στους 5 βαθμούς).

BREAKING: Valtteri Bottas will start the Russian Grand Prix from 17th on the grid due to a power unit change.#F1 #RussianGP pic.twitter.com/4D1AU64VZ2