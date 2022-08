Ο Λιούις Χάμιλτον συγκρούστηκε με τον Φερνάντο Αλόνσο στον πρώτο γύρο του αγώνα της Formula 1 στο Βέλγιο, προκαλώντας την έκρηξη του Ισπανού πιλότου.

Ο Αλόνσο χαρακτήρισε ηλίθιο τον Χάμιλτον, ο οποίος εγκατέλειψε τον αγώνα στο Βέλγιο από τον πρώτο γύρο. Ο Βρετανός πιλότος, πάντως, παραδέχθηκε το λάθος του, τονίζοντας ότι δεν είδε ποτέ τον Αλόνσο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχει σημασία τι είπε ο Αλόνσο, δεν με ενδιαφέρει. Βλέποντας τα πλάνα, ήταν στο τυφλό μου σημείο και δεν του άφησα αρκετό χώρο. Ήμουν μπροστά από αυτόν, αλλά το λάθος ήταν δικό μου» ανέφερε ο Λιούις Χάμιλτον.

The contact between Lewis Hamilton and Fernando Alonso…#F1 #BelgianGP #LewisHamilton #FernandoAlonso pic.twitter.com/DlmggBHQnQ