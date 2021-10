Ο Βαλτέρι Μπότας με Mercedes ήταν ο νικητής του Grand Prix της Τουρκίας, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Μαξ Φεστάπεν και Σέρχιο Πέρες βρέθηκαν στις άλλες θέσεις του βάθρου.

Ο Βάλτερι Μπότας εκμεταλλεύτηκε την pole position που είχε στην… κατοχή του, ήταν ο ταχύτερος με την Mercedes του στην Τουρκία και πήρε την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν στη Formula 1 και 10η της καριέρας του, με τη βροχή να παίζει σημαντικό ρόλο.

VALTTERI BOTTAS TAKES THE 🏁



He converts pole position into his first win of 2021!



Max Verstappen (P2) and Sergio Perez (P3) complete the podium#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/Uhp6HRuDCO