Δέκατη σερί νίκη για Μαξ Φερστάπεν και πρωτιά στη Μόντσα, στο Grand Prix της Formula 1. Στη δεύτερη θέση ο ομόσταυλός του, Σέρχιο Πέρεζ. Τρίτος ο Κάρλος Σάινθ.

Απέδειξε για ακόμα μια φορά πως είναι ο κορυφαίος στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε ιστορική νίκη στη Μόντσα.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull εκκίνησε πίσω από τον Σάινθ, τον προσπέρασε στον 15ο γύρο και πήγε… τρένο μέχρι την καρό σημαία του τερματισμού, παίρνοντας την 10η συνεχόμενη νίκη του, επίτευγμα που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της Formula 1

Το 1-2 έκανε στην ιταλικλή πίστα η Red Bull, με τον Πέρεζ να τερματίζει δεύτερος, ενώ ο Σάινθ ανέβηκε στο βάθρο, βγαίνοντας νικητής από άκρως συναρπαστική μάχη με τον Λεκλέρ στους τελευταίους γύρους.

VERSTAPPEN WIIIIIINS!



He never looked back after taking the lead at the Temple of Speed, taking another crushing victory in 2023



