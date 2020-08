Ο Λουίς Χάμιλτον εξασφάλισε την pole position και στη Βαρκελώνη κι έτσι θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση σε ένα ακόμη Grand Prix της Formula 1 τη φετινή σεζόν.

Η Mercedes ήταν και πάλι το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στην πίστα, με τον Χάμιλτον να κάνει τον ταχύτερο χρόνο και τον Μπότας να βρίσκεται πίσω του στη δεύτερη θέση.

Τρίτος έμεινε ο νικητής του προηγούμενου αγώνα, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος θα χρειαστεί νέα υπερπροσπάθεια για να πάριε τη νίκη στη Βαρκελώνη.

BREAKING: @LewisHamilton takes pole for Sunday's Spanish Grand Prix! 🚀@ValtteriBottas finishes P2 in qualifying and @Max33Verstappen claims P3 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/oxfBbk8BUn