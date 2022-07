Ο Μαξ Φερστάπεν δεν έχει αντίπαλο στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και μόνο με “αυτοκτονία” θα χάσει το δεύτερο σερί πρωτάθλημα.

Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την όγδοη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, κάνοντας… πλάκα και στο ουγγρικό grand prix.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί ο Ολλανδός πιλότος να ξεκίνησε από τη δεκάτη θέση, ωστόσο με άψογη οδήγηση αλλά και στρατηγική από τη Red Bull είδε πρώτος την καρό σημαία και αύξησε το προβάδισμά του έναντι του Σαρλ Λεκλέρκ στη βαθμολογία. (258 βαθμοί έναντι 178).

MAX VERSTAPPEN WINS!!!



Hamilton takes second with team mate Russell coming home in third#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/axK773gQQq