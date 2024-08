Formula 1: Το πρόγραμμα και οι ώρες των Grand Prix μέχρι το φινάλε της σεζόν

Βρισκόμαστε μια εβδομάδα πριν την επανέναρξη της δράσης στη Formula 1 και δέκα “μάχες” πριν το φινάλε του φετινού πρωταθλήματος.

Η επανεκκίνηση στη Formula 1 στέλνει τα μονοθέσια των πιλότων στο Grand Prix της Ολλανδίας (23-25/08/2024), εκεί όπου θα φανεί εάν θα συνεχιστεί η “αμφισβήτηση” της κυριαρχίας της Red Bull Racing και του Μαξ Φερστάπεν.

McLaren Racing, Mercedes-AMG F1 και Scuderia Ferrari θέλουν να μειώσουν κι άλλο την απόσταση από την Red Bull, με το πρωτάθλημα να θέλει συνολικά δέκα αγώνες για να ολοκληρωθεί και να βγάλει νικητή σε πιλότους και κατασκευαστές.

Max and Red Bull lead the way going into the summer break



A reminder of how things stand #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/JDxphW3TaG