Η Red Bull δεν έχει αντίπαλο ούτε στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, πανηγυρίζοντας την 12η σερί νίκη της μέσα στη σεζόν.

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε περίπατο και στην Ουγγαρία, με τη Red Bull να σπάει το ρεκόρ που κρατούσε 35 ολόκληρα χρόνια η McLaren.

Με τη δωδέκατη σερί νίκη της στη φετινή σεζόν, η Red Bull έσπασε το στοιχειωμένο ρεκόρ που κρατούσε η McLaren από το 1988.

