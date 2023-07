Ο Μαξ Φερστάπεν δεν σταμάτησε ούτε από την έντονη βροχή, με τον Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητής στην Formula 1 με την Red Bull να παίρνει την πρώτη θέση στους αγώνες σπριντ στο πλαίσιο του grand prix του Βελίγου.

Συγκεκριμένα ο Φερστάπεν, στην βροχερή πίστα του σπα όχι μόνο πήρε την πρώτη θέση, αλλά συνάμα κατάφερε να αυξήσει το προβάδισμα του από τον δεύτερο Πέρεζ(που εγκατέλειψε)στους 118 βαθμούς.

Ο Αυστραλός Όσκαρ Πιάστρι ήταν δεύτερος για τη McLaren, με τον Γάλλο Πιερ Γκασλί της Alpine να συμπληρώνει το βάθρο.

Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί πως ο αγώνας σπριντ καθυστέρησε να ξεκινήσει κατά μία ώρα, εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής στη βελγική πόλη, κάνοντας το έργο των πιλότων εξαιρετικά δύσκολο.

Αναφορικά με τον αγώνα της Κυριακής (30/07) αν δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση λόγο βροχής θα ξεκινήσει στις 16:00.

MAX VERSTAPPEN WINS #F1SPRINT 🥇



Oscar Piastri comes home in P2! 🤩

Pierre Gasly crosses the line in third 🙌#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/dSLVpNqM3b