France Football: Αυτή είναι η καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών (pics)

Το διάσημο γαλλικό αθλητικό περιοδικό, France Football, ζήτησε από 140 δημοσιογράφους σε ολόκληρο τον κόσμο να ψηφίσουν τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και πλέον ανακοίνωσε και τα αποτελέσματα.

Σε μία προσπάθεια να βγάλει τη δική του Dream Team, με την κορυφαία ομάδα όλων των εποχών, το France Football δημιούργησε όχι μία και δύο, αλλά τρεις “αχτύπητες” ενδεκάδες, με ποδοσφαιριστές από το παρελθόν, αλλά και το παρόν του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η κορυφαία ενδεκάδα όλων των εποχών

Τερματοφύλακας: Λεβ Γιασίν

Αμυντικοί: Καφού Εβανγκελίστα, Φραντς Μπεκενμπάουερ, Πάολο Μαλντίνι

Μέσοι: Λόταρ Ματέους, Τσάβι, Ντιέγκο Μαραντόνα, Πελέ

Επιθετικοί: Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Ρονάλντο Ναζάριο

Η 2η ενδεκάδα

Τερματοφύλακας: Τζιανλουίτζι Μπουφόν

Αμυντικοί: Κάρλος Αλμπέρτο, Φράνκο Μπαρέζι, Ρομπέρτο Κάρλος

Μέσοι: Ζινεντίν Ζιντάν, Αντρέα Πίρλο, Φρανκ Ράικαρντ, Αλφρέδο Ντι Στέφανο

Επιθετικοί: Γκαρίντσα, Ροναλντίνιο, Γιόχαν Κρόιφ

Η 3η ενδεκάδα

Τερματοφύλακας: Μάνουελ Νόιερ

Αμυντικοί: Φίλιπ Λαμ, Σέρχιο Ράμος, Πολ Μπράιτνερ

Μέσοι: Μισέλ Πλατινί, Γιόχαν Νέεσκενς, Ντίντι, Αντρές Ινιέστα

Επιθετικοί: Τζορτζ Μπεστ, Τιερί Ανρί, Μάρκο Φαν Μπάστεν

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL