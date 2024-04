Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός: Αποθέωση για τους Ισραηλινούς στη Σερβία

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στο Βελιγράδι για το τρίτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ της Euroleague και οι οπαδοί της έχουν ήδη καταφθάσει στη Σερβία για να κάνουν έδρα τους το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα.

Λόγω του πολέμου στο Ισραήλ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνεχίζει να αγωνίζεται στη Σερβία και θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στη “Χάλα Πιονίρ” για το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι της σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Η “ομάδα του λαού” θα έχει πάντως και οπαδούς στο πλευρό της, αφού εκατοντάδες Ισραηλινοί έφθασαν ήδη στο Βελιγράδι και μάλιστα αποθέωσαν τους παίκτες του Κάτας κατά την είσοδό τους στο ξενοδοχείο της αποστολής.

