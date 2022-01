Σύμφωνα με πληροφορίες της «Bild», η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Κιλιάν Εμπαπέ για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Οι Γερμανοί υποστηρίζουν ότι η μετακίνηση του Κιλιάν Εμπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη κλείσει, με τον 23χρονο Γάλλο σούπερ σταρ να θεωρείται ήδη ποδοσφαιριστής των Μαδριλένων.

Οι Γερμανοί εκφράζουν τη σιγουριά τους για το deal μεταξύ των δύο πλευρών, τονίζοντας ότι στο τέλος της σεζόν θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν ήθελε να ανανεώσει τη συνεργασία του με την Παρί Σεν Ζερμέν, εκφράζοντας με κάθε τρόπο την επιθυμία του να αποχωρήσει και να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Kylian Mbappé has agreed to sign for Real Madrid as a free agent in the summer, per @BILD_Sport pic.twitter.com/6AhLrXRF7Z