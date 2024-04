Μπουνιές και σύρραξη στο Πέισερς – Μπακς: Αποβλήθηκε ο Πόρτις

Ο Μπόμπι Πόρτις αποβλήθηκε στην πρώτη περίοδο του αγώνα των Μπακς με τους Πέισερς, “κρεμώντας” την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το βράδυ που οι Μπακς έπαιξαν για την… επιβίωση τους κόντρα στους Πέισερς χωρίς τους Λίλαρντ και Αντετοκούνμπο, ο απαράδεκτος Μπόμπι Πόρτις βρήκε τον τρόπο να αποβληθεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Πέντε λεπτά πριν το τέλος της πρώτος περιόδου, ο Άντριου Νέμχαρντ κι ο Μπόμπι Πόρτις ήρθαν στα χέρια.

Ακολούθησε σύρραξη, με τον Πόρτις να πηγαίνει στον πάγκο για να τα “ακούσει” από τον Μίντλετον όσο οι διαιτητές εξέταζαν όσα έγιναν.

Bobby Portis has been ejected from Game 4 after this incident.#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/j0Jq2yuttx