Εξελίξεις και στη Euroleague σε ό,τι φορά την επανέναρξη της σεζόν που διέκοψε ο κορονοϊός, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει πλάνο για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος σε ένα γήπεδο από τις 4 μέχρι τις 26 Ιουλίου

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους παίκτες, η Euroleague παρουσίασε πιο αναλυτικά το σχεδιασμό για την συνέχιση της διοργάνωσης εν μέσω κορονοϊού, σε περίπτωση που αυτό γίνει εφικτό.

Κορονοϊός: Η Euroleague συμφώνησε με την Ένωση παικτών – Πόσα χρήματα θα χάσουν

Χωρίς να ξεκαθαρίζει αν θα υπάρξει τελικά Final 8 ή αν θα επανεκκινηθεί η σεζόν από εκεί όπου είχε μείνει (Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έδιναν “μάχη” για την πρώτη 8άδα, με τους “πράσινους” να είναι ήδη στην 6η θέση), ο Τζόρντι Μπερτομέου κάνει λόγο για μία περίοδο από τις 29 Μαΐου μέχρι έως τις 26 Ιουλίου, η οποία και θα περιλαμβάνει αγώνες κεκλεισμένων των θυρών σε ένα γήπεδο.

– 24 Μαΐου – Deadline για τη λήψη οριστικής απόφασης για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της Euroleague και του Εurocup ή ακύρωσή τους

– 29 Μαΐου μέχρι 11 Ιουνίου – Καραντίνα

– 12 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου – Προετοιμασία

– 4 Ιουλίου μέχρι 17 Ιουλίου – Αγώνες του Eurocup σ’ ένα γήπεδο

– 4 Ιουλίου μέχρι 26 Ιουλίου – Αγώνες της Euroleague σ’ ένα γήπεδο

