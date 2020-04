Η Euroleague ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με την Ένωση παικτών για το “μαχαίρι” στα συμβόλαιά τους, ώστε να αντισταθμιστούν οι απώλειες εσόδων που έφερε ο κορονοϊόςκαι ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές έφθασαν σε συμφωνία.

Με βάσει αυτή λοιπόν, προβλέπεται παράταση των συμβολαίων μέχρι τις 31/07 και πληρωμή του 85% στην περίπτωση που υπάρξει επανεκκίνηση στη φετινή σεζόν, ενώ σε περίπτωση οριστικής διακοπής, θα καταβληθεί το 80% των συμβολαίων.

H Euroleague ανακοίνωσε αγώνες σε ένα γήπεδο από τις 4 Ιουλίου

«Είμαι περήφανος που η οικογένεια της Euroleague παραμένει ενωμένη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ τους παίκτες που κατάλαβαν ότι πρέπει να γίνουν μέρος της λύσης», δήλωσε σχετικά ο εκτελεστικός διευθυντής της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου.

Αν η σεζόν συνεχιστεί, τότε:

– Τα συμβόλαια των παικτών παρατείνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020

– Το 85% των μισθών των παικτών θα πληρωθεί από τις ομάδες πριν από τις 15 Αυγούστου 2020

Αν η σεζόν ακυρωθεί, τότε:

– Τα συμβόλαια των παικτών για τη σεζόν 2019-20 θεωρούνται ολοκληρωμένα

– Για πολυετή συμβόλαια, οι υποχρεώσεις των ομάδων και των παικτών επανεκκινούν την 1η Ιουλίου 2020

– Το 80% των μισθών για τη σεζόν 2019-20 θα πληρωθεί από τις ομάδες πριν από τις 15 Αυγούστου 2020.

ECA Shareholders Executive Board approves ELPA settlement agreement, draft dates for potential season resumption



