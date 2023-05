Η Euroleague ανακοίνωσε τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της σεζόν 2022-23 στη διοργάνωση, με δύο πρώην MVP, τον Μάικ Τζέιμς και Νίκολα Μίροτιτς να βρίσκονται σε αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, η Euroleague έκανε γνωστό ότι η δεύτερη καλύτερη πεντάδα της σεζόν αποτελείται από τους Ντάριους Τόμπσον (Μπασκόνια), Μάικ Τζέιμς (Μονακό), Γουέιντ Μπάλντουιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ), Κέβιν Πάντερ (Παρτιζάν) και Νίκολα Μίροτιτς (Μπαρτσελόνα).

Θυμίζουμε ότι στην πρώτη πεντάδα βρέθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού που είναι φαβορί και για MVP, ενώ σημειώνεται ότι για την ανάδειξη των καλύτερων της σεζόν ψηφίζουν δημοσιογράφοι, προπονητές, αρχηγοί και οπαδοί.

