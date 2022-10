Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 3-0 στην έδρα της Έλτσε για τη La Liga, παρότι στο ματς γράφτηκε ιστορία, με τρία γκολ των “μερένγκες” να ακυρώνονται ως οφσάιντ.

Το ένα εξ αυτών δε, ήταν σίγουρα λάθος απόφαση, αφού η ίδια η ισπανική ομοσπονδία (RFEF) παραδέχθηκε το γεγονός, απολογούμενη στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον σκόρερ Αλάμπα.

Με το σκορ στο 1-0, ο Αλάμπα συνδυάστηκε υπέροχα με τον Μπενζεμά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τον βοηθό διαιτητή να μη σηκώνει τη σημαία του, αλλά το VAR να ενημερώνει για οφσάιντ του Γάλλου στράικερ. Τελικά το λάθος είχε γίνει γιατί η γραμμή του οφσάιντ τοποθετήθηκε στο ύψος του αγκώνα του νέου κατόχου της Χρυσής Μπάλας.

How can you say this is offside? La Liga VAR officials are mad. pic.twitter.com/E74TRGIFeU