Η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης στο «El clasico» της 29ης Οκτωβρίου, με την Καταλανική ομάδα να έχει στο μπροστινό μέρος της φανέλας της το θρυλικό σήμα των «Rolling Stones».

Ο λόγος που η Μπαρτσελόνα θα αγωνιστεί με το ιστορικό σύμβολο της μπάντας του Μικ Τζάγκερ, έχει να κάνει με το γεγονός πως οι «μπλαουγκράνα» έχουν κεντρικό χορηγό στην εμφάνιση τους το Spotify.

Κάπως έτσι και στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ της μπάντας, η οποία είναι προγραμματισμένη δύο μέρες πριν το παιχνίδι, το Spotify πήρε την εν λόγω απόφαση για να αποδώσει φόρο τιμής στους «Rolling Stones».

Αυτή μάλιστα δεν θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αφού η Μπαρτσελόνα προώθησε επίσης το άλμπουμ της Ροζαλία-γνωστής Ισπανίδας τραγουδίστριας-μέσα από τις φανέλες του ανδρικού Clasico στις 19 Μαρτίου.

Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με τον δίσκο που κυκλοφόρησε ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης Drake.

Αυτό που προσθέτει στην προσμονή για τη νέα φανέλα είναι η μοναδικότητα του άλμπουμ των Rolling Stones: το «Hackney Diamonds», εκτός του ότι θα κυκλοφορήσει λίγες μέρες πριν το κορυφαίο παιχνίδι της La Liga, θα είναι το πρώτο μετά από 18 χρόνια για το συγκρότημα του Μικ Τζάγκερ.

Spotify will repeat their marketing campaign with Barcelona this season, using El Clasico to promote one of their major artists.



The first Clasico will see the iconic Rolling Stones logo on the Barcelona shirt. (RAC1) #Barca pic.twitter.com/w0KxYKMgA2