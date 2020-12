H Premier League ανακοίνωσε 18 κρούσματα κορονοϊού σε παίκτες και μέλη των ομάδων

Τα πρώτα προβλήματα για την Premier League σε σχέση με την πανδημία του κορονοϊού, έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους και στη φετινή σεζόν του πρωταθλήματος στην Αγγλία.

Ήδη έχουν αναβληθεί τα παιχνίδια Άστον Βίλα – Νιούκαστλ και Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι, με τους “Πολίτες” να έχουν και νέα κρούσματα που φέρνουν στον “αέρα” και τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας.

Η Premier League μάλιστα, ανακοίνωσε συνολικά 18 θετικά στα 1.479 τεστ, που έγιναν στο διάστημα 21 με 27 Δεκεμβρίου, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη διεξαγωγή αρκετών αναμετρήσεων για το πρωτάθλημα Αγγλίας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση δε, τα κρούσματα αφορούν παίκτες και μέλη των ομάδων του πρωταθλήματος.

BREAKING: Premier League confirms 18 positive tests in latest round of COVID-19 testing for players and staff, more than twice as many as in previous round