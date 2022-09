Η Βοσνία ανακοίνωσε επίσημα ότι θα μεταβεί στην Αγία Πετρούπολη για φιλικό αγώνα με τη Ρωσία, γεγονός που φαίνεται ότι έχει και το “πράσινο φως” της UEFA.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει εφαρμόσει εμπάργκο στη Ρωσία και της ρωσικές ομάδες μετά την εισβολή στην Ουκρανία και έτσι η είδηση για το φιλικό προκάλεσε απορίες.

Σε διεθνή ΜΜΕ όμως κυκλοφορεί έγγραφο της UEFA με το οποίο και φαίνεται ότι επιτρέπει στη Βοσνία να δώσει τον φιλικό αγώνα με τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους αναμετρήσεις δεν σχετίζονται με τις διοργανώσεις της.

“We herewith would like to confirm that UEFA has no objection to the FA of Bosnia and Herzegovina playing a friendly match against the Russian Football Union (RFU) on the territory of the RFU”, @UEFA pic.twitter.com/V2tg9thfHX