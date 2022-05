Οι εναλλαγές συναισθημάτων ήταν απίστευτες στην τελευταία αγωνιστική της Premier League, με τους οπαδούς της Λίβερπουλ να πηγαίνουν από την κόλαση στο παράδεισο και το αντίστροφο μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Λίβερπουλ να κάνει το 2-1 κόντρα στη Γουλβς, ωστόσο ο κόσμος στο Άνφιλντ δεν μπόρεσε να το χαρεί όσο θα ήθελε, καθώς την ίδια στιγμή η Σίτι έκανε την ολική ανατροπή (3-2) κόντρα στην Άστον Βίλα κι άφηνε στη δεύτερη θέση τους κόκκινους.

Ωστόσο, ξαφνικά επικράτησε και πάλι ξεσηκωμός στις κερκίδες. Κάποιος είχε μεταφέρει λανθασμένα ότι η Άστον Βίλα είχε ισοφαρίσει την Μάντσεστερ Σίτι σε 3-3, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός, ενώ στον πάγκο της Λίβερπουλ ψάχνονταν.

Τελικά ήταν απλά μία λάθος… ενημέρωση.

Ain’t no way someone scammed the Liverpool fans at Anfield that Aston Villa made it 3-3 😭😭😭😭😭😭😭



pic.twitter.com/EFPtJcajNj