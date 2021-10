Ο Λουίς Σουάρες σκόραρε για την Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστική της La Liga και πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ ενώ αμέσως μετά φάνηκε να ζητά συγγνώμη.

Στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο», ο Λουίς Σουάρεζ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας με υποδειγματικό τρόπο την αντεπίθεση των «ροχιμπλάνκος» και έκανε το 2-0. Ο Ουρουγουανός επιθετικός σκόραρε για πρώτη φορά κόντρα στην παλιά του ομάδα και πλέον έχει σκοράρει ενάντια και στις 31 ομάδες της La Liga μα τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος στην καριέρα του, αλλά την παράταση έκλεψε η κίνηση που έκανε αμέσως μετά, όπου ένωσε τα χέρια του σε μία κίνηση που μπορεί να ερμηνευτεί ως… συγγνώμη στους «μπλαουγκράνα».

Luis Suarez scores his first ever goal against Barcelona! 💥



He has now scored against all 31 LaLiga teams he’s faced in his career 🙌 pic.twitter.com/q9i0kzY0vx