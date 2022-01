Η Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε το σκορ κόντρα στη Βιγιαρεάλ για την La Liga με απίστευτο γκολ του Ανχέλ Κορέα από τα 50 μέτρα!

Μία σπάνια έμπνευση, με ακόμα καλύτερη εκτέλεση, από τον Ανχέλ Κορέα στο 10ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στην Ατλέτικο Μαδρίτης στην έδρα της Βιγιαρεάλ. Ο άσος των «ροχιμπλάνκος» εκτέλεσε με «λόμπα» από το κέντρο του γηπέδου τον αντίπαλο τερματοφύλακα που βρέθηκε ελάχιστα εκτός θέσης και δεν μπόρεσε να σταματήσει την τροχιά της μπάλας.

