Τα πρωταθλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν διακοπεί λόγω του κορονοϊού και οι οικονομικές απώλειες αναμένεται να είναι τεράστιες αν δεν ολοκληρωθούν τελικά ποτέ.

Αυτό σημείωσε και ο πρόεδρος της Σεντ Ετιέν στη Γαλλία, Μπερνάρ Καϊασσό, ο οποίος και έκανε λόγο για ζημιά πάνω από μισό δισ. ευρώ στη Ligue 1 και περίπου 4 δισ. ευρώ στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

«Αυτή την στιγμή οι γαλλικοί σύλλογοι χάνουν 250 εκ. ευρώ τον μήνα. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα στην καλύτερη των περιπτώσεων θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου, αλλά πρέπει να ξεκινήσει και να τελειώσει.

Ανησυχώ πολύ για αρκετές ομάδες. Χωρίς βοήθεια από το Κράτος, σε έξι μήνες οι μισές επαγγελματικές ομάδες θα χρεοκοπήσουν. Τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν ήδη απώλειες 4 δις ευρώ, εμείς στην Γαλλία έχουμε απώλειες 500-600 εκ. ευρώ».

