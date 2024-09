Ligue 1: Επικό video με τον Τιερί Ανρί πιλότο αεροπλάνου και έναν Άγγλο οπαδό στη Γαλλία

Η Ligue 1 της Γαλλίας δεν είναι και το πιο δημοφιλές πρωτάθλημα του κόσμου, αλλά με ένα νέο επικό promo video με τη συμμετοχή και του Τιερί Ανρί, προσπαθεί να προσελκύσει και νέους οπαδούς.

Σε μία προσπάθειά να προωθήσει τους αγώνες της, η Ligue 1 δημοσίευσε ένα φοβερό video που δείχνει έναν Άγγλο οπαδό να θεωρεί το γαλλικό ποδόσφαιρο κατώτερο και να τον απαγάγουν για να παρακολουθήσει από κοντά το πρωτάθλημα Γαλλίας.

Αφού κάνει έτσι ένα πέρασμα από τη Μασσαλία, τη Νάντη και άλλες πόλεις της χώρας, συναντώντας οπαδούς των ομάδων της Ligue 1, ο Άγγλος οπαδός βρίσκεται και σε ένα αεροπλάνο πάνω από το Μονακό, όπου τον καλωσορίζει ο… πιλότος, Τιερί Ανρί.

We Will Show You – Football à la Française 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/2JgGgLduBT