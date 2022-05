Πολυτιμότερος παίκτης του Final Four της Euroleague αναδείχθηκε ο Βασίλιε Μίσιτς, Ο Σέρβος γκαρντ οδήγησε την Εφές Αναντολού στην κατάκτηση του δεύτερου σερί τίτλου της, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη.

Στο Βελιγράδι ο Βασίλιε Μίσιτς έκανε τη μία μεγάλη εμφάνιση μετά την άλλη. Μετά το νικητήριο σουτ απέναντι στον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της διοργάνωσης, ο Σέρβος γκαρντ χάρισε και τον τίτλο στην Εφές Αναντολού.

The #F4GLORY MVP collects his award 👏 pic.twitter.com/PIaTl7sFbg

Στον μεγάλο τελικό ο Σέρβος γκαρντ ήταν απολαυστικός μετρώντας 23 πόντους (8/15 σουτ) και 2 ασίστ.

Another outstanding season for Vasilije Micic 👏



A back-to-back champion and a two time #F4GLORY MVP 🏆 🏆 pic.twitter.com/1SJi4vZan0