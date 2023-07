Η Ντανιέλα Χέμσλεϊ επέλεξε έναν… αποκαλυπτικό τρόπο, για να πανηγυρίσει τη νίκη της, σε αγώνα πυγμαχίας. Δεν δίστασε να αποκαλύψει το στήθος της το μοντέλο του OnlyFans.

Αρκετές αντιδράσεις προκάλεσε η Ντανιέλα Χέμσλεϊ, με τον πανηγυρισμό της, μετά τη νίκη που πέτυχε σε πυγμαχικό αγώνα επίδειξης – στο Δουβλίνο- κόντρα στην… influencer, Σρα Ντανιέλκα. Η πυγμάχος και μοντέλο του OnlyFans αποφάσισε να αποκαλύψει το στήθος της, ανεβάζοντας το αθλητικό της μπουστάκι, πανηγυρίζοντας τη νίκη που πήρε μέσα στο ρινγκ.

Αρκετοί ήταν αυτοί που δεν «χαλάστηκαν» με την κίνηση της Χεμσλεϊ, αλλά πολλοί ήταν αυτοί που θεώρησαν την κίνησή της προσβλητική για το άθλημα.

Boxer Daniella Hemsley flashed the crowd on live tv after winning her first boxing match pic.twitter.com/T4uHcUGhMM