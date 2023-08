Η Δομινικανή Δημοκρατία νίκησε με 87-82 την Ιταλία και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Mundobasket 2023, οδηγώντας τους Ιταλούς σε πρόωρο “τελικό” με τις Φιλιππίνες για τη δεύτερη θέση του ομίλου.

Καρλ Άντονι Τάουνς και Αντρές Φέλιζ ήταν ασταμάτητοι για τη Δομινικανή Δημοκρατία, με τον πρώτο να έχει 24 πόντους με 11 ριμπάουντ και τον δεύτερο να προσθέτει επίσης 24 πόντους, με 7/10 τρίποντα. Η Ιταλία από την πλευρά της, είχε πρώτο σκόρερ τον Μάρκο Σπίσου με 17 πόντους, ενώ ο Σιμόνε Φοντέκιο ήταν άστοχος, με 4/15 σουτ εντός πεδιάς.

