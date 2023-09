Ο Ντένις Σρέντερ πήρε το βραβείο του MVP για το MundoBasket 2023, με τον Γερμανό μπασκετμπολίστα να εξαργυρώνει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις σε όλη την διάρκεια της διοργάνωσης με τον πλέον εμφατικό τρόπο.

Ο Σρέντερ αποτέλεσε τον απόλυτο ηγέτη της Εθνικής Γερμανίας στον δρόμο προς την κατάκτηση του Mundobasket 2023, με τον παίκτη των Τορόντο Ράπτορς να τερματίζει το τουρνουά με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο Μ.Ο ανά αγώνα.

Στον τελικό δε ο Σρέντερ σημείωσε 28 πόντους, μάζεψε 2 ριμπάουντ και είχε 2 ασίστ σε 33.52 λεπτά, με τον ίδιο να παίρνει τα «μεγάλα» σουτ για την Γερμανία, έχοντας μια απόδοση άξια θαυμασμού.

Με αυτό τον τρόπο ο δήμιος της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ του 2022, έδειξε πως δεν πρόκειται για ένα τυχαίο παίκτη, με τον τίτλο του MVP στην διοργάνωση να καταλήγει δικαιωματικά στα χέρια του.

A true leader on the floor.



Dennis Schröder is the TISSOT MVP of FIBA World Cup 2023. 🇩🇪#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/a4o7KCofnU