Μετά από μια… ματσάρα με πολλές ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε, ο Καναδάς νίκησε την Ισπανία με 88-85 και πέρασε -μαζί με την Λετονία- στα προημιτελικά του Mundobasket 2023 Αποκλείστηκε η ομάδα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Αστόχησε ο Αμπρίνες, σε τρίποντο για την ισοφάριση, στη λήξη.



Ο… παγκόσμιος τίτλος αλλάζει χέρια, αφού η τελευταία κάτοχος του Mundobasket, Ισπανία, αποκλείστηκε στη φάση των “16” της διοργάνωσης. Ο Καναδάς δικαιολόγησε, γιατί θεωρείται από πολλούς μια από τις διεκδικήτριες ομάδες του παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας τους Ίβηρες με 88-85 και αφήνοντας τους εκτός προημιτελικών.

Στη φάση των “8” του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς, ενώ η Λετονία (σ.σ. η άλλη ομάδα του ομίλου) θα αντιμετωπίσει την Γερμανία.

Η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο ήταν καλύτερη για 30 λεπτά και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +12 (73-61). Ωστόσο, στο 4ο δεκάλεπτο ο Καναδάς είδε τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να την παίρνει από το… χέρι και να της δίνει την πρόκριση.

Ο κορυφαίος των Καναδών, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, τελείωσε το ματς με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Άλλους 22π. πρόσθεσε ο Ντίλον Μπρουκς και 16π. ο Αρ Τζέι Μπάρετ.

Από την Ισπανία, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Σαντιάγκο Αλντάμα με 25π. και 20π. αντίστοιχα. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε για 12:51’’, έχοντας 4 πόντους και 1 ασίστ. Στο τελευταίο σουτ του ματς, για την ισοφάριση, ο Αμπρίνες ήταν άστοχος.

