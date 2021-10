Απίστευτη είδηση από την Αθήνα της Τζόρτζια στις ΗΠΑ. Ο πρώην οδηγός του NASCAR, Τζον Γουές Τόουνλι βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς, αφού επιτέθηκε στην πρώην σύζυγο του με τσεκούρι.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, αστυνομικοί της περιοχής “Five Points” που βρίσκεται στην Αθήνα της Τζόρτζια των ΗΠΑ ανταποκρίθηκαν σε τηλεφώνημα και βρήκαν δυο άτομα να έχουν δεχθεί πυροβολισμούς. Ο λόγος για τον Τζον Γουλες Τόουνλι και την πρώην σύζυγο του, Λάουρα Τόουνλι.

Το διαζύγιο των δυο οριστικοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά το βράδυ του Σαββάτου (02.10.2021) ο πρώην οδηγός στο NASCAR βρέθηκε στο σπίτι που μένει πλέον η 31χρονη με τον Ζάκαρι Άντερσον.

Ο Τόουνλι φέρεται να επιτέθηκε στον Άντερσον και στην πρώην σύζυγο του με τσεκούρι, για να δεχθεί τελικά τα πυρά του 32χρονου (πυροβόλησε αρκετές φορές) και να πεθάνει. Όπως όμως φαίνεται, κάποια από τα πυρά χτύπησαν και την Λάουρα Τόουνλι, αλλά η υγεία της δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Former NASCAR driver John Wes Townley has died at the age of 31 after a shooting in Athens, Georgia. pic.twitter.com/MYvzXdRsqS