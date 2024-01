Η ώρα για το All Star Game του NBA πλησιάζει και οι διοργανωτές παρουσίασαν επίσημα τις φανέλες των δύο ομάδων της Ανατολής και της Δύσης, οι οποίες και φέρουν το brand του Τζόρνταν.

Το All Star Game του 2024 είναι προγραμματισμένο για τις 18 Φεβρουαρίου στην Ιντιανάπολις, με το NBA να το επαναφέρει στην προηγούμενη μορφή του, με μία ομάδα από κάθε Περιφέρεια του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά τις φανέλες τους δε, η Ανατολή θα έχει χρώμα σε απόχρωση του μπλε και η Δύση σε απόχρωση του κόκκινου, με αμφότερες να έχουν το λογότυπο του Jordan Brand, της εταιρείας αθλητικών ειδών του θρυλικού Μάικλ Τζόρνταν.

The Jordan Brand NBA All-Star 2024 uniforms!



The uniforms will make their on-court debut at the 73rd NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 18 at 8:00pm/et in Indianapolis.



Available for purchase beginning tonight, following the 2024 NBA All-Star Game Starters Announcement at… pic.twitter.com/hyhifCXYA3