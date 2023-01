Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνει “μάχη” με τον Κέβιν Ντουράντ για την πρώτη θέση στους ψήφους για τη συμμετοχή του All Star Game του NBA, που θα γίνει φέτος στη Γιούτα.

Στη δεύτερη καταμέτρηση ψήφων που έδωσε στη δημοσιότητα το NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει 4.467.306 ψήφους και είναι δεύτερος στην Ανατολή, πίσω μόνο από τον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος προηγείται για λίγο, με 4.509.238 ψήφους.

Στην πρώτη θέση πάντως, στο σύνολο των ψήφων, βρίσκεται ο Λεμπρόν Τζέιμς στη Δύση, με 4.825.229 ψήφους, ενώ πίσω του είναι ο πρωταθλητής Στεφ Κάρι με 3.901.808 ψήφους.

LeBron James and Kevin Durant lead their respective conferences in the second fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.



The next fan update is Jan. 19. pic.twitter.com/SEwhsuNWcE