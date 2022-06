Ο Μάρτζον Μπότσαμπ επιλέχθηκε στο Νο24 του NBA Draft 2022 από τους Μιλγουόκι Μπακς και στις πρώτες του δηλώσεις δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Μετά από μία χρονιά στη G-League με 15,1 πόντους, 5,8 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 1,6 κλεψίματα, ο 21χρονος Μάρτζον Μπότσαμπ θα βρεθεί δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

«Είμαι χαρούμενος, ο Θεός δεν με εγκατέλειψε ποτέ», δήλωσε κλαίγοντας ο Αμερικανός γκαρντ – φόργουορντ, ο οποίος ξεκίνησε από άστεγος ως παιδί και έφθασε μέχρι το NBA.

“I’m just happy. God never gave up on me.”



MarJon Beauchamp broke into tears after getting drafted by the Bucks 🙏



