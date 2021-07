Πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ το NBA Draft με τους Ντιτρόιτ Πίστονς να επιλέγουν στην πρώτη θέση τον Κέιντ Κάνιγχαμ από τους Οκλαχόμα Στέιτ Κάουμποϊς, ο οποίος και αναδείχθηκε “παίκτης της χρονιάς” την περασμένη σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε σε 27 αγώνες και στα 19 του χρόνια είχε κατά μέσο όρο 20,1 πόντους, 6,2 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 0,8 μπλοκ, κερδίζοντας έτσι το Νο1 στο ντραφτ.

«Ξέρω ότι το όνομά μου ήταν πρώτο, αλλά δεν το έκανα μόνος μου. Έχω Νο 1 επιλογή την οικογένεια μου», δήλωσε ο ίδιος ο Κάνινγχαμ μετά την επιλογή του από τους Πίστονς.

Στη συνέχεια δε, οι Χιούστον Ρόκετς επέλεξαν στο Νο2 του NBA Draft τον γκαρντ Τζέιλεν Γκριν και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς τον σέντερ Έβαν Μόμπλεϊ, στο Νο3.

