NBA: Έγραψε ιστορία ο Λαμέλο Μπολ που έγινε ο νεότερος παίκτης με «triple-double» στην ιστορία

Ο ρούκι των Σάρλοτ Χόρνετ, Λαμέλο Μπολ, έχει φροντίσει να δείξει με το… καλημέρα στο ΝΒΑ για το τι είναι ικανός καθώς στη νίκη της ομάδας του κόντρα στους έγινε ο νεότερος παίκτες στην ιστορία της λίγκας που πέτυχε «triple double».

Το Νο.3 του φετινού Draft στο ΝΒΑ, Λαμέλο Μπολ, «έσπασε» τα κοντέρ στη νίκη των Χόρνετς (113-105) επί των Χοκς, καθώς πέτυχε 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ και στα 19 του χρόνια έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA με «triple double».

«Ξέρω για τι είμαι ικανός και αυτό δεν με εντυπωσιάζει», δήλωσε ο ίδιος μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ενώ ο προπονητής του, Τζέιμς Μπορέγκο, ανέφερε: «Δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα στον κόσμο. Είναι μόλις 19 ετών, αλλά παίζει λες και βρίσκεται χρόνια στο ΝΒΑ».

Tonight’s @Sprite Player of the Game is @MELOD1P!



He is the youngest player in NBA HISTORY to record a TRIPLE-DOUBLE!#AllFly pic.twitter.com/PvuQMqd6NM