Ο Στεφ Κάρι περνάει δεύτερη… νιότη με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και στα 34 του χρόνια είναι ήδη φαβορί για το τρίτο MVP της καριέρας του στην κανονική διάρκεια του NBA.

Ο σούπερ σταρ των “πολεμιστών” είναι ασταμάτητος τη φετινή σεζόν και οδηγεί την ομάδα του στην κορυφή της κατάταξης ολόκληρου του πρωταθλήματος, γράφοντας ταυτόχρονα και ιστορία για τον εαυτό του.

Κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ο Κάρι τελείωσε το ματς με 40 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ, έχοντας και 9/16 τρίποντα, πετυχαίνοντας 9 τρίποντα σε ένα ματς, για 38η φορά στην καριέρα του. Το επίτευγμα είναι τόσο μεγάλο, που ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών, έχει 38 τέτοια παιχνίδια, με τον δεύτερο στη σχετική λίστα, Ντέμιεν Λίλαρντ να έχει 10 ματς με 9 εύστοχα τρίποντα στη δική του καριέρα, λιγότερα δηλαδή και από όσα έχει ο Κάρι από τον Απρίλιο του 2021 και μετά.

Stephen Curry finished with 40 points vs Cavs on Thursday & made 9 3-pointers.



Curry made 9 3-pointers in a game for the 38th time in his career.



Curry has more games with 9 3-pointers since April (with 10) than any other player has in his career in NBA history. pic.twitter.com/q5zooHZWCB