Πρωταγωνιστές σε μία φοβερή «γκάφα» ήταν οι Μπλέικ Γκρίφιν και Τζο Χάρις, που συγκρούστηκαν μεταξύ τους επιχειρώντας αιφνιδιασμό στο ματς των Μπρούκλιν Νετς με τους Ιντιάνα Πέισερς για το ΝΒΑ.

Ξεκαρδιστικό αλλά και… επικίνδυνο ήταν το περιστατικό με τον Γκρίφιν και τον Χάρις να πέφτουν «ξεροί» στο παρκέ, μετά από κατά μέτωπο μεταξύ τους σύγκρουση, η οποία προέκυψε κατά τη διάρκεια αιφνιδιασμού των Νετς στο ματς με τους Πέισερς.

Συγκεκριμένα ο Γκρίφιν δεν είδε τον Χάρις που μόλις είχε πασάρει στον αιφνιδιασμό, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του, συμπαρασύροντας τον συμπαίκτη του στο παρκέ.

Blake Griffin and Joe Harris collide on this play. 😬



