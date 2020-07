Ο φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς, Μπρούνο Καμπόκλο, έσπασε κατά λάθος την καραντίνα και θα μείνει σε απομόνωση για εξτρά οχτώ ημέρες

Ο Μπρούνο Καμπόκλο παραδέχθηκε ότι «κατά λάθος» έσπασε την καραντίνα στο συγκρότημα του ΝΒΑ στο Ορλάντο και διατάχθηκε να μπει άμεσα σε απομόνωση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του για άλλες οκτώ ημέρες, πριν επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις των Χιούστον Ρόκετς.

Όπως ανέφερε το ESPN, ο Καμπόκλο έφυγε από το δωμάτιό του κατά τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής καραντίνας, μετά την άφιξή των Ρόκετς στη Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα (χωρίς να γίνει γνωστό κάτι παραπάνω).

Η είδηση γνωστοποιήθηκε την ίδια μέρα που ο συμπαίκτης του, Ράσελ Γουέστμπρουκ, ανακοίνωνε στα social media ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και βρίσκεται σε καραντίνα.

Το θετικό για τους Ρόκετς και τον παίκτη είναι πως δεν θα χάσει κανένα από τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του restart του NBA, με το πρώτο για τις “ρουκέτες” να είναι απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς (24.07.2020).

