Στον… αέρα η ημερομηνία έναρξης της νέας σεζόν στο ΝΒΑ καθώς σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στις ΗΠΑ, δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από τα Χριστούγεννα.

Η σεζόν 2020-21 του ΝΒΑ θα ξεκινήσει κάποια στιγμή κοντά στα Χριστούγεννα του 2020 σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Σαμς Καράνια. Θυμίζουμε επίσης πως το draft επαναπρογραμματίστηκε για τις 18 Νοεμβρίου και πλέον όλοι στις ΗΠΑ είναι εν αναμονή επίσημων ανακοινώσεων από την Λίγκα.

NBA’s league office informed Board of Governors today that the 2020-21 season won’t begin earlier than Christmas Day, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Nov. 18 Draft date, 20-21 start date remain fluid.